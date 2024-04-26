Три найкрасивіші зачіски для дівчаток, які повторить навіть тато (фото)

Батьки не завжди можуть знайти достатньо часу для створення зачіски своїм дочкам

Зачіска відіграє важливу роль у житті дівчаток. Мами завжди намагаються надати красу волоссю своїх дочок, але іноді у них не вистачає на це потрібного часу, і доводиться задовольнитись лише звичайним хвостиком або кіскою.

Якщо часу в обріз, а потрібно швидко зробити зачіску дочці, зверніться до простих прийомів, які матимуть природний та стильний вигляд. Хороша новина — вони настільки прості, що впорається з ними навіть тато.

Казковий вузол

Просто візьміть два пасма волосся і зав'яжіть його в акуратний вузол. Щоб він не розвалився, можна закріпити резинкою або іншим аксесуаром. Також до цієї зачіски чудово підійде яскрава стрічка.

Асиметричний пучок

Розчешіть волосся на один бік голови та акуратно зберіть його у хвіст. Розмір хвоста та ступінь асиметрії можна підлаштувати під свої уподобання. Потім закрутіть хвіст в акуратний пучок і закріпіть резинкою. Щоб зачіска була надійною навіть під час активних ігор, можна додатково закріпити її шпильками або невидимками.

Перехрещені кіски

Зберіть волосся в один пучок і розділіть його на дві частини, щоб створити два хвостики. Перехрестіть ці хвостики, а потім зберіть волосся, що залишилося біля основи шиї та закріпіть його на потилиці. Можна переплести хвостики кілька разів або вигадати свій варіант цієї зачіски.

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