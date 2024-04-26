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Три самые красивые прически для девочек, которые повторит даже папа (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Заплести девочку очень просто Новость обновлена 26 апреля 2024, 18:14
Заплести девочку очень просто. Фото Freepik

Родители не всегда могут найти достаточно времени для создания прически своим дочерям

Прическа играет важную роль в жизни девочек. Мамы всегда стараются придать красоту волосам своих дочерей, но иногда у них не хватает на это нужного времени, и приходится удовлетвориться лишь обычным хвостиком или косичкой.

Если времени в обрез, а нужно быстро сделать прическу дочке, обратитесь к простым приемам, которые будут выглядеть естественно и стильно. Хорошая новость — они настолько просты, что справится с ними даже папа.

Сказочный узел

Просто возьмите две пряди волос и завяжите их в аккуратный узел. Чтобы он не развалился, можно закрепить его резинкой или другим аксессуаром. Также к этой прическе отлично подойдет яркая ленточка.

прическа для девочек

Асимметричный пучок

Расчешите волосы на одну сторону головы и аккуратно соберите их в хвост. Размер хвоста и степень асимметрии можно подстроить под свои предпочтения. Затем закрутите хвост в аккуратный пучок и закрепите резинкой. Чтобы прическа была надежной даже во время активных игр, можно дополнительно закрепить ее заколками или невидимками.

прическа для девочки

Перекрещенные косички

Соберите волосы в один пучок и разделите его на две части, чтобы создать два хвостика. Перекрестите эти хвостики, а затем соберите оставшиеся волосы у основания шеи и закрепите их на затылке. Можно переплести хвостики несколько раз или придумать свой вариант этой прически.

прическа для девочек

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Теги:
#Мода #Дети #Прически