Три самые красивые прически для девочек, которые повторит даже папа (фото)

Родители не всегда могут найти достаточно времени для создания прически своим дочерям

Прическа играет важную роль в жизни девочек. Мамы всегда стараются придать красоту волосам своих дочерей, но иногда у них не хватает на это нужного времени, и приходится удовлетвориться лишь обычным хвостиком или косичкой.

Если времени в обрез, а нужно быстро сделать прическу дочке, обратитесь к простым приемам, которые будут выглядеть естественно и стильно. Хорошая новость — они настолько просты, что справится с ними даже папа.

Сказочный узел

Просто возьмите две пряди волос и завяжите их в аккуратный узел. Чтобы он не развалился, можно закрепить его резинкой или другим аксессуаром. Также к этой прическе отлично подойдет яркая ленточка.

Асимметричный пучок

Расчешите волосы на одну сторону головы и аккуратно соберите их в хвост. Размер хвоста и степень асимметрии можно подстроить под свои предпочтения. Затем закрутите хвост в аккуратный пучок и закрепите резинкой. Чтобы прическа была надежной даже во время активных игр, можно дополнительно закрепить ее заколками или невидимками.

Перекрещенные косички

Соберите волосы в один пучок и разделите его на две части, чтобы создать два хвостика. Перекрестите эти хвостики, а затем соберите оставшиеся волосы у основания шеи и закрепите их на затылке. Можно переплести хвостики несколько раз или придумать свой вариант этой прически.

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