Улюблені джинси більше не в моді: три головні антитренди літа 2024 (фото)

Цих речей не повинно бути у вашому літньому гардеробі

У 2024 році мода представила свіжі тренди, відтіснивши на задній план речі, які ще недавно мали велику популярність. Наприклад, рожевий колір, що став популярним завдяки фільму "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі, став антитрендом улітку 2024 року.

Безліч весняно-літніх колекцій модних брендів намітили основні напрямки, які будуть актуальними найближчими місяцями. І це точно не "пінк", джинси "мом" та в’язані жилети.

Джинси "мом"

Ця модель джинсів була затребувана протягом тривалого періоду. Вони майстерно маскували недоліки фігури та виділяли її переваги. Однак зараз їхня популярність вщухла.

В’язаний жилет

Цього року жилети втрачають свою популярність. Однак якщо у вас в гардеробі залишився цей предмет одягу, спробуйте надати йому стиль office siren, — коли жінки прагнуть суворого і професійного образу, вміють відрізняти повсякденний стиль від робочого, але при цьому не забувають підкреслити свою сексуальність і почуття стилю.

Фото: pepita

Рожевий колір

Торік рожевий колір був у тренді. Але у 2024 році він поступається місцем червоному, який стає новим літнім трендом.

Зазначимо, що тренчі залишаються актуальними навіть у теплі сезони. Раніше ми писали, які тренчі можна носити навесні 2024 року.