Це лякає: чотири антитренди літнього манікюру, яким потрібно говорити "ні" (фото)

Вони зіпсують ваш навіть найстильніший образ

У світі нейл-індустрії модні тренди змінюються з тією ж швидкістю, що й у світі моди, і деякі дизайни та техніки вже втратили свою актуальність. До списку антитрендів літнього манікюру у 2024 році увійшли чотири застарілі дизайни.

Є кілька трендів, які, будучи популярними раніше, у новому сезоні виходять із моди. "Телеграф" розповідає, чим їх замінити, аби було актуально та стильно.

Манікюр з рясною ліпниною і величезними стразами

Найкраще звернути увагу на делікатний стемпінг.

Металеве втирання

Неоновий манікюр

Якщо ви віддаєте перевагу яскравому дизайну, зверніть увагу на більш приглушені відтінки.

Кольорова анімаліка

Мають хороший вигляд акуратні звірині принти, лінії та смуги, якщо їх поєднувати з помірним однотонним манікюром.

І завершує список "пошарпаний" манікюр, гель-лак, що сильно відріс, і відсутність догляду. Що точно не варто забувати, так це доглядати нігті, кутикулу і своєчасно відвідувати майстра манікюру.

Раніше ми писали про молочно-білий манікюр. Цей ніжний тренд має різноманітні стильні варіації.