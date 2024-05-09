Настав час оновити гардероб: найбільш трендові сукні на літо 2024 (фото)

Які моделі та фасони суконь будуть у моді цього літа

Незабаром літо, а значить саме час оновити гардероб стильними сукнями на новий сезон. "Телеграф" вже розповідав про трендові сарафани на літо, а сьогодні ділиться, які сукні будуть у тренді у новому літньому сезоні.

Як виявилося, серед топових моделей та фасонів білі, прозорі та асиметричні сукні, пише focus.ua. У таких вбраннях ви точно будете іконою стилю цього літа.

Які сукні будуть у тренді влітку 2024 року

Біле плаття

У новому сезоні модницям варто звернути увагу на білу сукню незалежно від фасону. Популярними будуть і легкі повітряні сукні, і більш елегантні та витончені. Білий колір – ось головний акцент.

Фото: Pinterest

Прозоре плаття

Одним із найгарячіших трендів на літо 2024 стануть прозорі сукні. Однак потрібно вибирати зручні фасони, адже таке вбрання не просто стилізувати у гарні образи. Однак правильно підібрана прозора або напівпрозора сукня зробить вас жіночнішою та елегантнішою.

Фото: Pinterest

Сукня з квітковим принтом

Красивий квітковий принт на сукні — це завжди про легкість і жіночність. Будьте особливо прискіпливі при виборі сукні з таким візерунком, щоби не виглядати, як жінка в домашньому халаті.

Фото: Pinterest

Асиметрична сукня

Головним трендом літа стануть асиметричні сукні на одне плече. Це універсальний та трендовий варіант для створення стильних образів на літо.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.