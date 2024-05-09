Настав час оновити гардероб: найбільш трендові сукні на літо 2024 (фото)
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Які моделі та фасони суконь будуть у моді цього літа
Незабаром літо, а значить саме час оновити гардероб стильними сукнями на новий сезон. "Телеграф" вже розповідав про трендові сарафани на літо, а сьогодні ділиться, які сукні будуть у тренді у новому літньому сезоні.
Як виявилося, серед топових моделей та фасонів білі, прозорі та асиметричні сукні, пише focus.ua. У таких вбраннях ви точно будете іконою стилю цього літа.
Які сукні будуть у тренді влітку 2024 року
Біле плаття
У новому сезоні модницям варто звернути увагу на білу сукню незалежно від фасону. Популярними будуть і легкі повітряні сукні, і більш елегантні та витончені. Білий колір – ось головний акцент.
Прозоре плаття
Одним із найгарячіших трендів на літо 2024 стануть прозорі сукні. Однак потрібно вибирати зручні фасони, адже таке вбрання не просто стилізувати у гарні образи. Однак правильно підібрана прозора або напівпрозора сукня зробить вас жіночнішою та елегантнішою.
Сукня з квітковим принтом
Красивий квітковий принт на сукні — це завжди про легкість і жіночність. Будьте особливо прискіпливі при виборі сукні з таким візерунком, щоби не виглядати, як жінка в домашньому халаті.
Асиметрична сукня
Головним трендом літа стануть асиметричні сукні на одне плече. Це універсальний та трендовий варіант для створення стильних образів на літо.
Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.