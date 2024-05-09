Пора обновлять гардероб: самые трендовые платья на лето 2024 (фото)
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Какие модели и фасоны платьев будут в моде этим летом
Совсем скоро лето, а значит самое время обновить гардероб стильными платьями на новый сезон. "Телеграф" уже рассказывал о трендовых сарафанах на лето, а сегодня делится, какие платья будут в тренде в новом летнем сезоне.
Как оказалось, среди топовых моделей и фасонов белые, прозрачные и ассиметричные платья, пишет focus.ua. В таких нарядах вы точно будете иконой стиля этим летом.
Какие платья будут в тренде летом 2024
Белое платье
В новом сезоне модницам стоит обратить внимание на белые платье в независимости от фасона. Популярными будут и легкие воздушные платья, и более элегантные и утонченные. Белый цвет — вот главный акцент.
Прозрачное платье
Одним из самых горячих трендов на лето 2024 станут прозрачные платья. Однако нужно выбирать удобные фасоны, ведь такой наряд не просто стилизовать в красивые образы. Однако, правильно подобранное прозрачное или полупрозрачное платье сделает вас более женственной и элегантной.
Платье с цветочным принтом
Красивый цветочный принт на платье — это всегда о легкости и женственности. Будьте особенно придирчивы при выборе платья с таким узором, чтобы не выглядеть, как женщина в домашнем халате.
Ассиметричное платье
Главным трендом лета станут асимметричные платья на одно плечо. Это универсальный и трендовый вариант для создания стильных образов на лето.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.