Пора обновлять гардероб: самые трендовые платья на лето 2024 (фото)

Какие модели и фасоны платьев будут в моде этим летом

Совсем скоро лето, а значит самое время обновить гардероб стильными платьями на новый сезон. "Телеграф" уже рассказывал о трендовых сарафанах на лето, а сегодня делится, какие платья будут в тренде в новом летнем сезоне.

Как оказалось, среди топовых моделей и фасонов белые, прозрачные и ассиметричные платья, пишет focus.ua. В таких нарядах вы точно будете иконой стиля этим летом.

Какие платья будут в тренде летом 2024

Белое платье

В новом сезоне модницам стоит обратить внимание на белые платье в независимости от фасона. Популярными будут и легкие воздушные платья, и более элегантные и утонченные. Белый цвет — вот главный акцент.

Фото: Pinterest

Прозрачное платье

Одним из самых горячих трендов на лето 2024 станут прозрачные платья. Однако нужно выбирать удобные фасоны, ведь такой наряд не просто стилизовать в красивые образы. Однако, правильно подобранное прозрачное или полупрозрачное платье сделает вас более женственной и элегантной.

Фото: Pinterest

Платье с цветочным принтом

Красивый цветочный принт на платье — это всегда о легкости и женственности. Будьте особенно придирчивы при выборе платья с таким узором, чтобы не выглядеть, как женщина в домашнем халате.

Фото: Pinterest

Ассиметричное платье

Главным трендом лета станут асимметричные платья на одно плечо. Это универсальный и трендовый вариант для создания стильных образов на лето.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.