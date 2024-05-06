Бандана з перлинами і хустка на стегнах: цікаві стильні прийоми в образі на літо (фото)

Ці прийомчики легко освіжать ваші повсякденні виходи у світ

Літо — це період яскравих відтінків, гарячих тенденцій і неординарних експериментів у стилі. Це час, коли ви можете грати з матеріалами та текстурами, адже на модних подіумах дизайнери продемонстрували, що навіть в одному образі можна поєднувати різні стилі.

Про незвичайні, але трендові стилістичні навички, які можна реалізувати влітку 2024 року, розповів український стиліст Матвій Калугін. Є 8 прийомів, які потрібно повторити літнього сезону.

БАНДАНА + ПЕРЛИНИ НА ШИЇ

Поєднання полярних стилів завжди працює круто! В міру романтично, але має в собі зухвалу нотку.

ШОВКОВА ХУСТКА НА КЕПКУ

Поки на вулиці не дуже спекотно, але вже сонячно, такий прийом вам точно знадобиться! Поєднання доволі екстравагантне, тому не варто носити його під дуже прості формули луку. Доповніть хоча б одним акцентним кольором чи силуетом.

СОРОЧКА НА ПОЯС, ЯКА ВПРАВЛЕНА У ШТАНИ

Зав‘язування сорочки на поясі у вузлик вже нікого не дивує, а така інтерпретація справді є цікавою!

КОНТРАСТНЕ БОДІ ПІД МЕРЕЖИВНУ СУКНЮ

Прийом для сміливих, але коли як не в теплу пору року вигулювати такі речі?

СПОРТИВНІ ШТАНИ З СОРОЧКОЮ В ПІЖАМНОМУ СТИЛІ

Беремо сорочку від улюбленого комплекту в піжамному стилі й міксуємо зі спортивними штанами! Штани мають бути широкими і без манжетів, нагадувати брюки-палаццо. Також можна стилізувати у зворотному напрямку, тобто штани в піжамному стилі + об‘ємна олімпійка.

ХУСТКА, ЗАВ‘ЯЗАНА НА СТЕГНАХ БОКОМ

Привносить до образу асиметрію, можна цікаво пограти з пропорціями та навіть візуально скоригувати певні зони фігури.

"ТЮНІНГ" ВЗУТТЯ

Додаєте різнокольорові шнурівки, вішаєте намиста, кріпите брошки, заколки, значки — повний політ фантазії.

НАШАРУВАННЯ МАСИВНИХ БРАСЛЕТІВ

Декілька тонких, акуратних браслетів на руці вже нікого не дивують і вважаються майже базовим прийомом. А ось масивних браслетів більшість досі побоюється, і дарма! Нашарування масивних браслетів виглядає нетривіально, привертає увагу і виведе навіть образ з однотонною літньою сукнею на зовсім інший рівень.

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.