Рус

Бандана з перлинами і хустка на стегнах: цікаві стильні прийоми в образі на літо (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бандана з перлинами і хустка на стегнах - стилізації, що у тренді влітку 2024 року Новина оновлена 06 травня 2024, 08:42
Бандана з перлинами і хустка на стегнах - стилізації, що у тренді влітку 2024 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці прийомчики легко освіжать ваші повсякденні виходи у світ

Літо — це період яскравих відтінків, гарячих тенденцій і неординарних експериментів у стилі. Це час, коли ви можете грати з матеріалами та текстурами, адже на модних подіумах дизайнери продемонстрували, що навіть в одному образі можна поєднувати різні стилі.

Про незвичайні, але трендові стилістичні навички, які можна реалізувати влітку 2024 року, розповів український стиліст Матвій Калугін. Є 8 прийомів, які потрібно повторити літнього сезону.

БАНДАНА + ПЕРЛИНИ НА ШИЇ

Поєднання полярних стилів завжди працює круто! В міру романтично, але має в собі зухвалу нотку.

БАНДАНА ПЕРЛИНИ НА ШИЇ

ШОВКОВА ХУСТКА НА КЕПКУ

Поки на вулиці не дуже спекотно, але вже сонячно, такий прийом вам точно знадобиться! Поєднання доволі екстравагантне, тому не варто носити його під дуже прості формули луку. Доповніть хоча б одним акцентним кольором чи силуетом.

ШОВКОВА ХУСТКА НА КЕПКУ

СОРОЧКА НА ПОЯС, ЯКА ВПРАВЛЕНА У ШТАНИ

Зав‘язування сорочки на поясі у вузлик вже нікого не дивує, а така інтерпретація справді є цікавою!

СОРОЧКА НА ПОЯС, ЯКА ВПРАВЛЕНА У ШТАНИ

КОНТРАСТНЕ БОДІ ПІД МЕРЕЖИВНУ СУКНЮ

Прийом для сміливих, але коли як не в теплу пору року вигулювати такі речі?

КОНТРАСТНЕ БОДІ ПІД МЕРЕЖИВНУ СУКНЮ

СПОРТИВНІ ШТАНИ З СОРОЧКОЮ В ПІЖАМНОМУ СТИЛІ

Беремо сорочку від улюбленого комплекту в піжамному стилі й міксуємо зі спортивними штанами! Штани мають бути широкими і без манжетів, нагадувати брюки-палаццо. Також можна стилізувати у зворотному напрямку, тобто штани в піжамному стилі + об‘ємна олімпійка.

СПОРТИВНІ ШТАНИ З СОРОЧКОЮ В ПІЖАМНОМУ СТИЛІ

ХУСТКА, ЗАВ‘ЯЗАНА НА СТЕГНАХ БОКОМ

Привносить до образу асиметрію, можна цікаво пограти з пропорціями та навіть візуально скоригувати певні зони фігури.

ХУСТКА, ЗАВ‘ЯЗАНА НА СТЕГНАХ БОКОМ

"ТЮНІНГ" ВЗУТТЯ

Додаєте різнокольорові шнурівки, вішаєте намиста, кріпите брошки, заколки, значки — повний політ фантазії.

кросівки

НАШАРУВАННЯ МАСИВНИХ БРАСЛЕТІВ

Декілька тонких, акуратних браслетів на руці вже нікого не дивують і вважаються майже базовим прийомом. А ось масивних браслетів більшість досі побоюється, і дарма! Нашарування масивних браслетів виглядає нетривіально, привертає увагу і виведе навіть образ з однотонною літньою сукнею на зовсім інший рівень.

НАШАРУВАННЯ МАСИВНИХ БРАСЛЕТІВ

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.

Теги:
#Мода #Стиль #Стильні образи #Модні образи