Сонячна пляма вже більша за рекордну: чи призведе вона до магнітних бур найближчими днями

На світилі продовжує рости монстр

Астросиноптики стривожені плямою AR3590, яка дуже швидко зростає. Минулого тижня вона спричинила три найсильніші спалахи, однак геомагнітні шторми так і не відбулись на Землі. Протягом цього тижня вчені також не прогнозують магнітних бур.

Як повідомляють на сайті Spaceweather, AR3590 зараз є найбільшою сонячною плямою 25-го сонячного циклу. Будь-який спалах на світилі буде геоактивним.

Фахівці наголошують, що пляма на 60% більша (за площею поверхні) від великої сонячної плями, яка спричинила подію Керрінгтона у вересні 1859 року.

"Навіть подія Керрінгтона з інтенсивністю 60%, яка відбувається сьогодні може спричинити проблеми з супутниками, електромережами та підключенням до Інтернету. Тому синоптики уважно спостерігають за цією плямою", — пояснюють на сайті.

Минулого тижня AR3590 викликав три Х-спалахи, один з яких був найсильніший — X6.3. Відтоді сонячна пляма була відносно тихою, однак місцями відбувалось лише кілька вибухів низького рівня M-класу.

За словами астросиноптиків, якщо пляма збирає свої сили для ще одного вибуху, то спалах буде геоефективним, оскільки AR3590 оберненена до Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 26 лютого-3 березня

За даними сайту Meteoagent, наразі на нашій планеті триває невелике геомагнітне збурення 4 балів, яке протримається лише один день.

Вже з 27 лютого по 3 березня прогнозується низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця лютого.