Солнечное пятно уже больше рекордного: приведет ли оно к магнитным бурям в ближайшие дни

На светиле продолжает расти монстр

Астросиноптики встревожены быстро растущим пятном AR3590. На прошлой неделе оно вызвало три сильнейших вспышки, однако геомагнитные штормы так и не произошли на Земле. В течение этой недели ученые также не прогнозируют магнитные бури.

Как сообщают на сайте Spaceweather, AR3590 сейчас является самым большим солнечным пятном 25-го солнечного цикла. Любая вспышка на светильнике будет геоактивной.

Специалисты отмечают, что пятно на 60% больше (по площади поверхности) от большого солнечного пятна, повлекшего за собой событие Кэррингтона в сентябре 1859 года.

"Даже событие Кэррингтона с интенсивностью 60%, которое происходит сегодня, может повлечь за собой проблемы со спутниками, электросетями и подключением к Интернету. Поэтому синоптики внимательно наблюдают за этим пятном ", — объясняют на сайте.

На прошлой неделе AR3590 вызвал три Х-вспышки, одна из которых была сильнейшей — X6.3. С тех пор солнечное пятно было относительно тихим, однако местами происходило несколько взрывов низкого уровня M-класса.

По словам астросиноптиков, если пятно собирает свои силы для еще одного взрыва, то вспышка будет геоэффективной, поскольку AR3590 повернуто к Земле.

Магнитные бури на Земле в течение 26 февраля-3 марта

По данным сайта Meteoagent, на нашей планете продолжается небольшое геомагнитное возмущение 4 баллов, которое продержится всего один день.

Уже с 27 февраля по 3 марта прогнозируется низкая солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца февраля.