Зоряний марафон 9 та 10 березня: можна побачити 110 космічних об’єктів за одну ніч

Для астрономічних спостережень знадобиться телескоп

В ніч з 9 на 10 березня можна зануритися в світ далекого космосу та долучитися до спільноти астрономів світу, які полюватимуть за об’єктами Мессьє. За одну ніч можна побачити одразу 110 об'єктів з космосу — галактик, туманностей, зоряних скупчень тощо.

Space Tourism Guide називає ніч на 10 березня найкращою для спостережень, адже в цей час через фазу Місяця небо буде максимально темне. Спроба астрономів побачити всі 110 космічних сутностей називається марафон Мессьє.

Що таке об'єкти Мессьє

Об’єкти Мессьє — це набір із 110 астрономічних об’єктів, каталогізованих французьким астрономом Шарлем Мессьє. Цей астроном цікавився лише пошуком комет, тож він склав список інших космічних об’єктів, які завадили його полюванню на них. Ці об'єкти далекого неба можна легко спостерігати з Північної півкулі Землі.

Що потрібно для марафону Мессьє

Більшість об’єктів далекого космосу Мессьє неможливо побачити неозброєним оком, тож вам доведеться мати бінокль або телескоп, щоб побачити всі об’єкти. Чим потужніше телескоп, тим краще.

Темрява має вирішальне значення для успіху марафону Мессьє: вам потрібно знайти місце з якомога меншим освітленням, світлове забруднення великих міст завадить перегляду. Проходити марафон Мессьє варто за списком або долучившись до місцевої групи астрономів. Першою в ньому — своєрідна спіральна галактика Мессьє 77 в сузір'ї Кита. Якщо вам не вдається в цей день бути на вулиці, можна побачити об'єкти на відео.

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