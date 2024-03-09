До начала периода ретроградного Меркурия осталось недолго: что это такое и влияет ли он на людей

До конца года будет еще три периода ретроградного Меркурия

В 2024 году жители нашей планеты могут еще три раза наблюдать явление ретроградного Меркурия. А до ближайшего из них осталось меньше месяца.

"Телеграф" рассказывает о том, когда его ждать, а также что это за явление и может ли оно оказывать влияние на людей.

Согласно астрономическому календарю первый период наблюдался с 16 декабря 2023 по 2 января 2024 года, а следующий состоится в апреле. То есть, тем, кто хочет посмотреть это явление, стоит запомнить следующие даты:

1 апреля – 24 апреля 2024 года;

4 августа – 27 августа 2024 года;

25 ноября – 15 декабря 2024 года.

Ретроградное движение планет это оптическая иллюзия, в результате которой они якобы движутся по звездном небе с востока на запад, а не как обычно с запада на восток. Для Меркурия это явление повторяющееся и в среднем за год можно наблюдать три таких периода в среднем по три недели каждый.

Несмотря на то, что оно возникает часто, с Земли его увидеть весьма затруднительно, поскольку Меркурий находится слишком близко к Солнцу. То есть на небе он появляется лишь на закате или перед рассветом, а вот в дневное время суток смотреть в сторону нашей звезды будет не самой лучшей затеей.

Согласно разным псевдонаучным идеям, вроде астрологии, ретроградный Меркурий может каким-то образом влиять на жизнь человека, однако это никогда не было обнаружено или доказано экспериментами. Эта планета слишком маленькая, чтобы оказывать какое-либо гравитационное воздействие на Землю, а потому любые попытки связать его с каким-то персональными неудачами являются не более чем суевериями и самоубеждением.

"Если человек знает, что Меркурий сейчас в ретроградном состоянии, и верит, что планета оказывает влияние на людей, он с большей вероятностью объяснит, например, свою ссору с партнёром злополучным ретроградом, а не собственным поведением", — объяснила это явление руководитель программы общественного наблюдения планетария Адлера (Чикаго) Мишель Николс.

Как сообщалось ранее, любителям астрономии не стоит пропускать ночь с 9 на 10 марта. В этот период можно увидеть сразу 110 объектов из космоса — галактик, туманностей, звездных скоплений.