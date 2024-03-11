Після затяжної магнітної бурі, ймовірно, буде ще одна: астросиноптики дали прогноз на тиждень

Сонце не дасть відпочити

Магнітна буря, яка охопила Землю, вже завершилась і на нашій планеті протримається найближчими днями лише невелике збурення. Однак науковці попереджають про новий викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, пляма AR3599 не виглядає небезпечною. Вона відносно невелика, але створила сильний спалах класу М7,4.

Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхню частину атмосфери Землі, спричинивши потужне короткохвильове радіозатемнення над Африкою та Південною Атлантикою.

"Моряки та радіоаматори могли помітити втрату сигналу протягом 30 хвилин після спалаху", — кажуть вчені.

Водночас фахівці кажуть, що вибух, який спричинив СМЕ, пройде повз нашу планету, але вони припускають, що 13 березня може статись різкий удар. Він, ймовірно, спровокує геомагнітну бурю класу G1.

Магнітні бурі на Землі протягом 11-17 березня

За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення протягом цього тижня.

Наразі, 11 березня, на Землі невелике збурення 4 балів. Вона має вирувати всього один день.

Вже протягом 12-17 березня не передбачається будь-якого магнітного коливання.

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