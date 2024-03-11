После затяжной магнитной бури, вероятно, будет еще одна: астросиноптики дали прогноз на неделю

Солнце не даст отдохнуть

Магнитная буря, которая охватила Землю, уже завершилась и на нашей планете продержится в ближайшие дни лишь небольшое возмущение. Однако ученые предупреждают о новом выбросе корональной массы (СМЕ) из Солнца.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, пятно AR3599 не выглядит опасным. Оно относительно небольшое, но создало сильную вспышку класса М7,4.

Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав мощное коротковолновое радиозатемнение над Африкой и Южной Атлантикой.

"Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала в течение 30 минут после вспышки", — говорят ученые.

В то же время специалисты говорят, что взрыв, который вызвал СМЕ, пройдет мимо нашей планеты, но они предполагают, что 13 марта может произойти резкий удар. Он, возможно, спровоцирует геомагнитную бурю класса G1.

Магнитные бури на Земле в течение 11-17 марта

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в течение этой недели.

Сейчас, 11 марта, на Земле небольшое возмущение 4 балла. Она должна бушевать всего один день.

Уже в течение 12-17 марта не предполагается какого-либо магнитного колебания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в ближайшее время ожидать дождей и мокрого снега.