Унікальні сліди людини, яким близько 90 тисяч років, знайдені у Африці

Вони найкраще відображають присутність людини на Землі в той час

Вчені, що проводили дослідження в Марокко, оприлюднили несподіване відкриття — стародавні сліди людських ніг, яким вже 90 000 років. Ця унікальна знахідка, що збереглася на пляжі, визнана однією з найстаріших та найкраще збережених доказів присутності людини в світі.

Про це повідомляє Times of India. Дослідження місця, яке є єдиним в своєму роді у Північній Африці та Південному Середземномор'ї, виявило дві окремі стежки з 85 відбитками людських ніг. Ці сліди, які, здається, належать щонайменше п'яти раннім Homo sapiens, розкривають давню історію.

Як було виявлено цю знахідку

Підтверджені результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports, де описується, як команда випадково виявила сліди 2022 року. Головний дослідник Мунф Седраті, доцент кафедри прибережної динаміки та геоморфології у Франції, розповів про процес відкриття так: під час припинення припливу я підкреслив нашій команді необхідність дослідити інший пляж на північ. Ми були приємно здивовані, знайшовши перший слід. Спочатку ми сумнівалися, чи це справді відбиток ноги, але згодом знайшли ще багато інших слідів.

Дослідники пояснили, що їхні вимірювання на місці дозволили визначити різноманітні аспекти слідів, такі як їхня довжина та глибина. Аналізуючи тиск стопи та розмір слідів, вони змогли приблизно визначити вік людей, які залишили ці сліди, серед яких були діти, підлітки і дорослі.

Згідно з повідомленнями, збереженість цих стародавніх слідів є дивовижною, і це пояснюється різноманітністю факторів, включаючи планування пляжу та високий рівень припливів і відпливів. Ця несподівана знахідка не лише розкриває давню історію людства, але й підкреслює важливість випадкових відкриттів у розгадці таємниць нашого минулого.

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