Розміром з Ісландію: біля Бразилії знайшли затонулий острів віком 45 млн років (відео)

За словами співавтора дослідження результати пошуків стали "видатними".

Учені виявили біля берегів Бразилії неймовірну знахідку. Так, дослідникам після ретельного огляду вдалося ідентифікувати затонулий тропічний острів, якому близько 45 млн років.

Про знахідку повідомляє LifeScience. Зазначається, що під час дослідження вчені використовували для занурення дистанційно керований підводний апарат на глибині близько 650 метрів під поверхнею океану. Тоді увагу вчених привернули незвичайні шари червоної глини.

Що вдалося виявити дослідникам

За словами співавтора дослідження, морського геолога з Національного океанографічного центру в Саутгемптоні Бремлі Мертона, вони з колегами виявили, що ці морські відкладення насправді мали вигляд тропічних ґрунтів, затиснутих між лавами — результати показують, що їхній вік становить близько 45 млн років.

Як наслідок, тепер учені вважають, що ця ділянка океану, розташована за 1200 км від узбережжя Бразилії, колись була островом. Дослідники вважають, що він був розміром з Ісландією.

Припускають, що історія височини Ріо-Гранде розпочалася близько 80 млн років тому, коли величезний мантійний шлейф перебував під серединно-океанічним хребтом Південної Атлантики. Це призвело до спалаху інтенсивного вулканізму, внаслідок чого і виник підйом. Згодом, коли вулканічна активность вщухла, плато перемістилося на захід через Атлантику і занурилося під воду. Однак близько 40 млн років тому мантійний плюм зазнав нового й останнього сплеску вулканізму, ізольованого від західної частини підняття.

За словами співавтора дослідження, морського геолога з Університету Сан-Паулу Луїджі Джоване, результати цього дослідження стали "видатними". Фактично червоні глини є переконливим доказом того, що колись це місце було островом. Дослідження цього місця розпочалося ще 2018 року. Пізніше команда повернулася на це місце, щоб продовжити дослідження і зробила дивовижне відкриття — біля узбережжя Бразилії справді ховається тропічний пишний острів, який колись виднівся на поверхні океану.

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