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Розвінчала міф про своє призначення: знайдено унікальну споруду XII-XIII століть (фото)

Автор
Андрій Сурков Андрій Сурков
Дата публікації
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Автор
Стародавні рів та міст Новина оновлена 15 березня 2024, 12:32
Стародавні рів та міст. Фото arkeonews

Вона виступала певним захистом

Дослідники під час розкопок у Великій Британії виявили досить цікаву знахідку. Так, у Тьюксбері, історичному містечку на березі річки на північ від Глостершира в Англії, знайдено середньовічні рів і міст, які захищали фермерський будинок.

Про це повідомляє Arkeonews. Зазначається, що археологи зробили це відкриття, досліджуючи територію ферми Коуфілд, яка, як вважають, датується 12-13 століттями. Це відкриття розвінчала міф щодо того, що рови були не лише для замків.

Чим особливий цей фермерський будинок

Столітній цегляний будинок на фермі Кауфілд був знищений пожежею в 2004 році, і подальші роботи з реконструкції, які проводила компанія Robert Hitchins Ltd, дали можливість дослідити це місце. Останнє вперше згадується в документальних свідченнях у 1535 році, коли воно було частиною вільного володіння, що належало абатству Тьюксбері, але тепер виявлено, що з’явилося набагато раніше, у середньовіччі.

Розкопки розкрили цю ранню історію, показавши, що первісний фермерський будинок був побудований у прямокутній огорожі і, ймовірно, датується 12-13 століттями. Хоча жодних будівель цього періоду не збереглося, сміття, знайдене у рові з огорожею, свідчить про існування ферми; ця первісна споруда, мабуть, колись була знесена, а на її місці збудована нова, кам'яна.

Будівлю оточував великий прямокутний рів, який мав слугувати як для захисту, так і додатковим символом статусу ферми. На північ від рову, схоже, була збудована велика будівля з проходами — можливо, корівник. Історичні записи цього періоду свідчать про те, що ферма тоді була центром, який спеціалізувався на вирощуванні великої рогатої худоби. Після кількох століть використання середньовічний будинок і хлів були знесені, щоб звільнити місце для цегляної ферми в середині 18-го століття, яка простояла тут до 2004 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що археологи нещодавно виявили верхню частину статуї Рамзеса II. Вона повністю співпадає нижній частині, яка була знайдена 1930 року.

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#Наука #Дерев'яний будинок