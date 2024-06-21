Знову спалах на Сонці і знову повз Землі: з'явився прогноз щодо магнітних бур до кінця тижня

Ймовірність малого шторму складає 5%

На Сонці продовжують відбуватись спалахи, але вони майже не впливають на магнітне поле Землі. Астросиноптики прогнозують до кінця тижня лише невелике збурення 4 балів.

Згідно з даними Meteoprog, за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні, однак на світилі сталось три спалахи класу С. Вони є середніми вибухами серед великих.

За прогнозом вчених у п'ятницю, 21 червня, геомагнітне поле нашої планети перебуватиме в спокійному-нестабільному рівні. Ймовірність малого магнітного шторму складає 5%, а великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 21-23 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на Землі протримаються одноденна магнітна буря 4 балів потужності 22 червня.

Але протягом 21 та 23 червня не передбачається будь-яких коливань вище "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на кінець червня.