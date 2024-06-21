Снова вспышка на Солнце и снова мимо Земли: появился прогноз по магнитным бурям к концу недели
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Вероятность малого шторма составляет 5%
На Солнце продолжают происходить вспышки, но они почти не влияют на магнитное поле Земли. Астросиноптики прогнозируют до конца недели лишь небольшое возмущение в 4 балла.
Согласно данным Meteoprog, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне, однако на светиле произошло три вспышки класса С. Они являются средними взрывами среди больших.
По прогнозу ученых в пятницу, 21 июня, геомагнитное поле нашей планеты будет находиться в спокойном-нестабильном уровне. Вероятность малого магнитного шторма составляет 5%, а большого – 1%.
Магнитные бури на Земле в течение 21-23 июня
Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на Земле продержатся однодневная магнитная буря 4 баллов мощности 22 июня.
Но в течение 21 и 23 июня не предполагается каких-либо колебаний выше "зеленого" уровня.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на конец июня.