На вид как женские и мужские гениталии: ученые нашли петроглифы возрастом около 4 тысяч лет (фото)

Ученые спорят о том, что значат некоторые изображения

Пока в Италии занимались римскими артефактами, в Горной провинции Филиппин обнаружены петроглифы, которым более 4 тысяч лет. Считается, что эти наскальные изображения были вырезаны не ранее 1500 г. до н. э.

Благодаря им можно проследить историю коренных племен Кордильер вплоть до бронзового века, пишет Аncient Оrigins. В общей сложности было обнаружено около 200 рисунков.

Наиболее заметными являются рисунки, V- и U-образной формы. Многие ученые придерживаются мнения, некоторые петроглифы изображают мужские гениталии и называются "Бинутбуто" (на местном диалекте значит "похожий на пенис"), некоторые — женские.

Резные фигурки в форме V и U, символизирующие половые органы

Однако далеко не все являются сторонниками этой теории. Некоторые ученые предполагают, что на рисунках изображены не гениталии, а копии шагов домашнего скота в грязи, нарисованные предками. Сейчас эксперты стараются установить истину.

Другие геометрические фигуры

Среди фигурок также можно рассмотреть изображение луков, стрел и человеческих фигур с луки, стрелы и человеческие фигуры с вытянутыми руками. Считается, что изображение луков и стрел были связаны с охотой, а человеческая фигура с вытянутыми руками могла значить собой либо бога, либо старейшину или священника племени.

Старинные петроглифы

Отметим, что петроглифами называются выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Так называются все рисунки на камне, начиная с палеолита вплоть до Средневековья. Исключение составляют лишь те изображения, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков.

Ранее мы рассказывали, что в Киево-Печерской лавре проводились археологические раскопки. В результате собрано более 10 тысяч единиц материала.