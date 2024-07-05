В Киевской области есть несколько аномальных зон: ученый назвал одну из самых загадочных

Причинами аномальности являются определенные свойства местности

В Киевской области есть несколько аномальных зон, в которых происходит самое большое количество необычных явлений. Одна из них находится в поселке Яблуника Фастовского района.

Об этом отметил глава Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНИЦА), кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст".

В Яблунивке еще с 1980-х годов наблюдаются аэрокосмические феномены с высокой степенью аномальности. Их видели тысячи людей, снимали на видео и даже зарисовывали.

"Мы пока в процессе изучения механизмов функционирования таких аномальных зон. Очевидно, это связано с определенными свойствами местности", — добавил Артем Билык.

Ранее он рассказывал, что полтергейсты оставляют после себя материальные следы и поэтому их очень легко можно обнаружить. Такие феномены были зафиксированы с помощью тепловизора.

Яблунивка - аномальное место в Киевской области

Также Артем Билык говорил, что и на фронте, и русские видят на фронте НЛО. Таких сообщений становится больше и снимаются они на камеры БпЛА, с помощью тепловизоров и других средств.