В Киевской области есть несколько аномальных зон: ученый назвал одну из самых загадочных
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Причинами аномальности являются определенные свойства местности
В Киевской области есть несколько аномальных зон, в которых происходит самое большое количество необычных явлений. Одна из них находится в поселке Яблуника Фастовского района.
Об этом отметил глава Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНИЦА), кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст".
В Яблунивке еще с 1980-х годов наблюдаются аэрокосмические феномены с высокой степенью аномальности. Их видели тысячи людей, снимали на видео и даже зарисовывали.
"Мы пока в процессе изучения механизмов функционирования таких аномальных зон. Очевидно, это связано с определенными свойствами местности", — добавил Артем Билык.
Ранее он рассказывал, что полтергейсты оставляют после себя материальные следы и поэтому их очень легко можно обнаружить. Такие феномены были зафиксированы с помощью тепловизора.
Также Артем Билык говорил, что и на фронте, и русские видят на фронте НЛО. Таких сообщений становится больше и снимаются они на камеры БпЛА, с помощью тепловизоров и других средств.