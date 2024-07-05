Допомогли 3D-технології: українські краєзнавці зробили прорив у розгадці таємниці старовинних письмен (фото)

Під хрестом похований багатий чоловік

Українські краєзнавці прочитали напис на одному із найколоритніших та найтаємничіших хрестів України. Він був знайдений у селі Колодисте Звенигородського району Черкаської області.

Про це повідомляється на сайті "Україна інкогніта". Це вдалося зробити за допомогою сучасних технологій.

Чоловіка, який спочиває під хрестом, звуть Василь Кособлик. Чоловік він був не бідний — такий надгробний хрест міг дозволити собі не кожен, адже коштував як стадо корів.

Раніше краєзнавці знаходили інформацію про чоловіка в архівних документах. Зазначалося, що у нього було п’ятеро дітей та дружина, молодша на 30 років. Прожив цей Василь Кособлик дуже довге на той час життя — він помер у віці 95 років.

Старовинний хрест, знайдений у Черкаській області

Поховання в Черкаській області

Краєзнавцям вдалося надрукувати тривимірну модель хреста, завдяки яким вдалося прочитати слова на ньому та дізнатися нові дані про поховане. Виявляється, Василь Кособлик був ктитором (фінансував будівництво) церкви у Колодистому. Село ніколи не було панським, а селяни вважалися державними. Тому можна припустити, що чоловік був головною людиною в Колодистому.

Раніше з України намагалися вивезти археологічні знахідки, яким понад 8 тисяч років. Також "Телеграф" розповідав, що під час розкопок на Івано-Франківщині знайшли унікальну брилу XII століття.