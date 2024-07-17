У кількох областях України спека зміниться дощем, однак є і погані новини

Погода різко зміниться у 13 областях України

На більшій частині території України тримається аномальна спека, тож новини про довгоочікуваний дощ могли б потішити чимало українців. В українському гідрометцентрі у середу, 17 липня, попередили про те, що у низці областей варто чекати на зливу.

Проте разом із жаданою прохолодою на регіони насуваються буревії, з градом та шквалами. Про це попереджає ДСНС України.

"Синоптики спрогнозували, що впродовж дня, 17 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град (діаметр 6-19 мм), шквали 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

У столиці та Київській області на погіршення погодних умов слід чекати у другій половині дня. В інших регіонах країни погода залишиться так само спекотною.

До слова, "Телеграф" розповідав про те, як зливи з градом обрушилися одразу на три регіони України. Відео публікували очевидці події.