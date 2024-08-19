Нове джерело спалахів: чи призведе сонячна пляма до магнітних бур протягом тижня

Сонце продовжує "тішити" подарунками

На світилі росте пляма, яка може бути потенційним джерелом сильних спалахів. Астросиноптики прогнозують, що перші ймовірні вибухи на зірці очікуються найближчими днями.

Нова сонячна пляма AR3790 швидко зростає і має магнітне поле "бета-гамма", яке містить енергію для сонячних спалахів класу М. Якщо вона надалі буде розвиватись, то потужність спалахів виросте до класу Х, тобто найсильніших, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-25 серпня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на ресурсі Meteoagent, у період цих семи днів варто очікувати на лише одноденний шторм 4 балів.

Наразі, 19 серпня, на нашій планеті тримається середня магнітна буря 4 балів, яка вируватиме лише один день. Вже протягом 20-27 серпня прогнозується мінімальна сонячна активність в межах 2-3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що метеорологиня і телеведуча Наталія Діденко розповіла скільки ще триматиметься спека в Україні.