Грозові зливи та похолодання: у яких областях України спаде спека найближчими днями

Синоптики озвучили прогноз на 19-23 серпня

До кінця робочого тижня у більшій частині України триматиметься спека. У деяких областях очікуються грозові зливи, після чого температура повітря почне різко спадати.

Такий прогноз публікують на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть до +37 градусів.

Найспекотніша погода у ці дні буде на півдні України. При цьому у західних областях очікується лише до +25 градусів.

19 серпня синоптики прогнозують дощову погоду на Заході. В решті регіонів буде хмарно, а середня температура очікується від +31 до +34 градусів.

У вівторок, 20 серпня, дощ знову зачепить кілька західних областей, а в решті України опадів не передбачається. Температура повітря у південних та центральних областях буде до +37 градусів, в решті – до +35.

21 серпня дощова погода продовжиться у деяких західних областях. У середній температурі повітря у цей день триматиметься на рівні +33...35 градусів, а в південній частині — до +37.

У четвер, 22 серпня, дощі прийдуть у західні, центральні та північні частини України. При цьому в західній частині температура повітря впаде лише до +25. У решті областей синоптики обіцяють до +35 у середньому.

23 серпня пройде без опадів. Синоптики зазначають, що у цей день нічна температура повітря сягатиме всього +12 градусів. При цьому вдень очікується +25. В решті країни — до +32.. +36 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях до кінця серпня буде найспекотніше.