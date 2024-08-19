Укр

Новый источник вспышек: приведет ли солнечное пятно к магнитным бурям в течение недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото 24 канал

Солнце продолжает "радовать" подарками

На светиле растет пятно, которое может являться потенциальным источником сильных вспышек. Астросиноптики прогнозируют, что первые возможные взрывы на звезде ожидаются в ближайшие дни.

Новое солнечное пятно AR3790 быстро растет и имеет магнитное поле "бета-гамма", которое содержит энергию для солнечных вспышек класса М. Если оно в дальнейшем будет развиваться, то мощность вспышек вырастет до класса Х, то есть сильнейших, как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 19-25 августа

Согласно графику, который был обнародован на ресурсе Meteoagent, в период этих семи дней стоит ожидать лишь однодневный шторм 4 баллов.

Сейчас, 19 августа, на нашей планете держится средняя магнитная буря 4 баллов, которая будет бушевать всего один день. Уже 20-27 августа прогнозируется минимальная солнечная активность в пределах 2-3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что метеоролог и телеведущая Наталья Диденко рассказала , сколько еще будет держаться жара в Украине.