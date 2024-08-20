На Солнце "живет" от 200 пятен: прогнозируются ли магнитные бури в ближайшие дни

Красных дней пока не предвидится

В настоящее время на светиле среднее количество пятен может достичь 250 штук. Если они "проживут" еще 12 дней, то август можно назвать самым ярким месяцем за более 20 лет. Астросиноптики дали прогноз, бушуют ли на Земле магнитные бури и чего ждать в течение недели.

Как сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather, средний показатель количества пятен колеблется между 200 и 250 штук. При условии, что такая ситуация продлится до конца лета, август станет самым ярким месяцем более чем за 20 лет, одновременно соревнуясь с 23 солнечным циклом.

Магнитные бури на Земле в течение 20-25 августа

Согласно графику, который был обнародован на ресурсе Meteoagent, в период этих дней стоит ожидать лишь однодневный шторм 4 баллов.

В настоящее время, 20 августа, на нашей планете держится средний геомагнитный шторм 4 балла. Он продержится всего один день. Затем, с 20 по 25 августа, ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее Телеграф писал о прогнозе погоды до конца недели в Украине. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах воздух прогреется до +39 градусов.