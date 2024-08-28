Викид зі Сонця все ж таки прилетів: якої сили вирує магнітна буря на Землі

Сонце знову грається

Магнітного поля нашої планети торкнувся викид корональної маси (СМЕ) 27 серпня. Астросиноптики були впевнені, що він не спровокує шторми. Однак є ймовірність, що найближчим часом триматиметься магнітна буря класу G2-G3.

Спочатку вплив CME здавався слабким і не викликав миттєвої геомагнітної бурі, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather. Але з того часу магнітні поля в кільватері CME з’єдналися з магнітним полем Землі, викликаючи бурі категорії G2 (з шансом G3) 28 серпня.

"Сьогодні вранці, 28 серпня 2024 року, близько 1 години ночі (UTC) над Чеською Республікою з’явилися слабкі полярні сяйва", — каже Петр Хоралек.

Він надіслав фото з берега озера Сеч і додав, що в цьому році красувалось стільки полярних сяйв, яких не було видно із центральної Європи з 2001 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найсильніша магнітна буря за останні 20 років створила кільце, яке огинає нашу планету. Тепер Земля має не два, а три пояси Ван Аллена, які можуть протриматись від місяця до кількох років.