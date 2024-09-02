Початок вересня принесе тишу? Чи прогнозуються магнітні бурі на Землі протягом тижня

З'явився актуальний прогноз щодо геомагнітних коливань

Найближчими днями нашій планеті не загрожує будь-який викид корональної маси (СМЕ) зі світила, який міг би спричинити шторм. Але інші астросиноптики впевнені — на Землі вирує магнітна буря.

Магнітне поле нашої планети має залишатися спокійним протягом наступних 2-3 днів. Про це інформують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вони аргументують свій прогноз тим, що наразі жоден зі викидів корональної маси (СМЕ) не націлений на нашу планету.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-8 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми", що було оприлюднено на ресурсі Meteoagent, протягом тижня очікується лише одноденний магнітний шторм 5 балів.

Наразі, 2 вересня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря 5 балів, яка вже наступного дня, 3 вересня, знизить свою активність до "зеленого" рівня у 2 бали.

Після того, упродовж 4-8 серпня передбачається мінімальна сонячна активність в 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у перші дні вересня.