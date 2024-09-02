Начало сентября принесет тишину? Прогнозируются ли магнитные бури на Земле в течение недели

Появился актуальный прогноз по геомагнитным колебаниям

В ближайшие дни нашей планете не грозит какой-либо выброс корональной массы (СМЕ) из светила, который мог бы вызвать шторм. Но другие астросиноптики уверены – на Земле бушует магнитная буря.

Магнитное поле нашей планеты должно оставаться спокойным в течение 2-3 дней. Об этом информируют учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Они аргументируют свой прогноз тем, что ни один из выбросов корональной массы (СМЕ) не нацелен на нашу планету.

Магнитные бури на Земле в течение 2-8 сентября

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах", обнародованном на ресурсе Meteoagent, в течение недели ожидается только однодневный магнитный шторм 5 баллов.

Сейчас, 2 сентября, на нашей планете бушует сильная магнитная буря 5 баллов, которая уже на следующий день, 3 сентября, снизит свою активность до "зеленого" уровня в 2 балла.

После того, в течение 4-8 августа предполагается минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в первые дни сентября.