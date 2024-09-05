Снимки из космоса, из-под воды и ультрамакро: полюбуйтесь потрясающими научными фото, которые стоит увидеть
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Природа и технологии способны создать необыкновенную красоту
Космос непостижим и интересен, однако не меньше загадок можно отыскать в морских глубинах или даже в малейших дольках разнообразных материалов. Иногда удается запечатлеть необычные находки и моменты.
Команда научного журнала Nature ежемесячно отбирает лучшие фотографии. "Телеграф" обратил внимание на эти пять августовских снимков, показывающих всю многогранность нашего мира. Фото показывают не только космические явления, но и то, что происходят в толще воды или которые можно увидеть только в мощный микроскоп.
Джош Дури снял невероятные падающие звезды в Солсбери, Великобритания. Метеоритный поток Персеиды был запечатлен над доисторическими монолитами Стоунхенджа на фоне Млечного пути.
На этом снимке нановолокна здесь сфотографирована микроструктура нового биоактивного материала. Такой материал исследователи используют для того, чтобы восстанавливать поврежденные хрящи человека. Автор снимка – Самуэль И. Стапп.
Капская олуша, ныряющая прямо в середину круглой стаи сардин. Подводный фотограф Уэйн Лай снял момент, когда птица захотела перекусить рыбой, которую с глубин до поверхности подняли дельфины.
Биолог Патрик Килинг в Канаде сфотографировал полип микроскопического коралла. Этот паразит угрожает способности кораллов переживать потепление воды и отбеливание.
Эту фотографию сделал из космоса астронавт Мэтью Доминик на борту Международной космической станции. На нем нетрадиционный взгляд на северное сияние.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые предупреждают, что серьезные климатические изменения могут вызвать разрушение мостов. Переправы строились тогда, когда таких жарких дней не было и материалы не предназначены для перепадов температур.