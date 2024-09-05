Снимки из космоса, из-под воды и ультрамакро: полюбуйтесь потрясающими научными фото, которые стоит увидеть

Природа и технологии способны создать необыкновенную красоту

Космос непостижим и интересен, однако не меньше загадок можно отыскать в морских глубинах или даже в малейших дольках разнообразных материалов. Иногда удается запечатлеть необычные находки и моменты.

Команда научного журнала Nature ежемесячно отбирает лучшие фотографии. "Телеграф" обратил внимание на эти пять августовских снимков, показывающих всю многогранность нашего мира. Фото показывают не только космические явления, но и то, что происходят в толще воды или которые можно увидеть только в мощный микроскоп.

Джош Дури снял невероятные падающие звезды в Солсбери, Великобритания. Метеоритный поток Персеиды был запечатлен над доисторическими монолитами Стоунхенджа на фоне Млечного пути.

Метеоритный поток Персеиды над Стоунхенджем/ Джош Дури

На этом снимке нановолокна здесь сфотографирована микроструктура нового биоактивного материала. Такой материал исследователи используют для того, чтобы восстанавливать поврежденные хрящи человека. Автор снимка – Самуэль И. Стапп.

Нановолокна/Самуэль И. Стапп

Капская олуша, ныряющая прямо в середину круглой стаи сардин. Подводный фотограф Уэйн Лай снял момент, когда птица захотела перекусить рыбой, которую с глубин до поверхности подняли дельфины.

Капская олуша и сардины/ Уэйн Лай

Биолог Патрик Килинг в Канаде сфотографировал полип микроскопического коралла. Этот паразит угрожает способности кораллов переживать потепление воды и отбеливание.

Микроскопический коралл/Патрик Килинг

Эту фотографию сделал из космоса астронавт Мэтью Доминик на борту Международной космической станции. На нем нетрадиционный взгляд на северное сияние.

Северное сияние из космоса/Мэтью Доминик

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые предупреждают, что серьезные климатические изменения могут вызвать разрушение мостов. Переправы строились тогда, когда таких жарких дней не было и материалы не предназначены для перепадов температур.