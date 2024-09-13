Сильна магнітна буря та нове джерело спалахів на Сонці: прогноз на кінець тижня

Вчені оновили графік коливань

На Землі вирує магнітна буря, а Сонце продовжує створювати спалахи. Один з таких може стати причиною геомагнітного шторму вже цими вихідними.

Велика і складна сонячна пляма недавно з’явилася над південно-східним краєм Сонця. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження Spaceweather.

Вчора вона створила сонячний спалах класу X1.3 ще до того, як повернулась "обличчям" до нашої планети. Тому, за прогнозом астросиноптиків, Будь-які спалахи в ці вихідні будуть спрямовані на Землю.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-15 вересня

Згідно з даними сайту Meteoagent, земляни очікують на сильні магнітні бурі в 7 та 5 балів, та одноденний середній шторм в 4 бали.

Наразі, 13 вересня, тримається найпотужніша 7-бальна магнітна буря з-поміж трьох днів. Наступного дня, 14 вересня, її сила зменшиться до 5 балів. А вже 15 вересня очікується середній магнітний шторм в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується похолодання в Україні протягом вересня і що буде з бабиним літом. Прогнозом поділився відомий синоптик Ігор Кібальчич.