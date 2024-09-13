Сильная магнитная буря и новый источник вспышек на Солнце: прогноз на конец недели

Ученые обновили график колебаний

На Земле бушует магнитная буря, а Солнце продолжает создавать вспышки. Один из таких может стать причиной геомагнитного шторма уже в эти выходные.

Большое и сложное солнечное пятно недавно появилось над юго-восточным краем Солнца. Об этом сообщили учёные с сайта исследования Spaceweather.

Вчера оно создало солнечную вспышку класса X1.3 еще до того, как повернулось "лицом" к нашей планете. Поэтому, по прогнозу астросиноптиков, любые вспышки в эти выходные будут направлены на Землю.

Магнитные бури на Земле в течение 13-15 сентября

Согласно данным сайта Meteoagent, земляне ожидают сильные магнитные бури в 7 и 5 баллов, и однодневный средний шторм в 4 балла.

Сейчас, 13 сентября, держится самая мощная 7-балльная магнитная буря из трех дней. На следующий день, 14 сентября, ее сила уменьшится до 5 баллов. А уже 15 сентября ожидается средний магнитный шторм в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли похолодание в Украине в течение сентября и что будет с бабьим летом. Прогнозом поделился известный синоптик Игорь Кибальчич.