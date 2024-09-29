На родине графа Дракулы появилась своя порода котов: чем особенны карпатские пушистики

Животные хорошо ладят с людьми и вовсе не хотят пить их кровь

Международные организации официально признали первую породу кошек, происходящую из Карпатских гор. Пушистики из родных краев графа Дракулы уже набирают популярность среди кошатников во всем мире.

Как пишет stirileprotv.ro, "Трансильванская кошка" не была создана усилиями селекционеров, а возникла естественным образом. Процесс признания уже начался, но завершиться должен лишь через два года, когда появится четвертое поколение котят.

Животные этой породы отличаются так называемой "карпатской шерстью", которую специалисты характеризуют словами "соль и перец". То есть это смесь черных и белых волосков, которые придают ей специфического серого окраса. Белые пятна у чистокровных котиков этой породы допускаются лишь на груди или животе и то если они небольшие. Глаза у них желтые или оранжевые, но иногда встречаются зеленые.

Еще одной уникальной чертой является темперамент животного. Хотя казалось бы от почти дикой кошки из суровой Трансильвании (Румыния) можно ждать скверного характера, однако тут дела обстоят с точностью до наоборот. Они редко бывают агрессивными, проявляют дружелюбие к людям и не выпускают когти.

Однако карпатские условие все же отразились на ее внешнем виде — из-за чего она стала крепкой, мускулистой и выносливой.

"Они чрезвычайно здоровы, с очень хорошим генетическим материалом. Две международные федерации имеют процедуры для признания и регистрации пород, связанных с предсказуемостью, здоровьем, генетической составляющей и тем, как они отличаются от других пород. Есть много факторов, которые принимаются во внимание, прежде чем можно получить окончательное одобрение", — рассказал эксперт Александру Элиан.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Бразилии обнаружили необычное животное, которое поставило на уши ученых. Как оказалось, они смогли поймать гибрида домашней собаки и дикой лисы.