Альнур Мусаєв, автор допису про можливе вербування Трампа, служив у КДБ та очолював КНБ Казахстану з 1997 по 1998 та з 1999 по 2001 роки

Чинний президент США Дональд Трамп у 1987 році міг бути завербований Комітетом державної безпеки СРСР під псевдонімом "Краснов". Це могло статися під час єдиної поїздки Трампа до Радянського Союзу, стверджує колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв.

Про це він написав у своєму Facebook. Мусаєв зазначає, що вербувало Трампа нібито 6-те управління КДБ СРСР.

"У 1987 році я служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найважливішим напрямком роботи 6 Управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме в той рік нашим Управлінням був завербований 40-річний бізнесмен зі США Дональд Трамп під псевдонімом "Краснов"", – написав він.

Альнур Мусаєв за радянських часів служив у КДБ, після розпаду СРСР очолював КНБ Казахстану з 1997 по 1998 та з 1999 по 2001 роки. У 2007 році втік з Казахстану, оскільки проти нього створили кримінальне переслідування нібито через економічні злочини. Втім, європейські суди, які спочатку заарештували Мусаєва на вимогу Казахстану, врешті-решт виправдали генерала. Сам Мусаєв, доречі, каже, що викриває Трампа з 2015 року, і через це на нього вже вчинили два замахи.

Чи реально було завербувати Трампа?

Зазначимо, що Шосте управління КДБ займалося напрямками, які навряд чи були пов'язані з вербуванням – у "відомстві" цього управління перебували питання економічної контррозвідки та промислової безпеки. Вербуванням іноземців могли займатися спеціалісти 1-го "американського" відділу Першого головного управління (ПГУ КДБ, зовнішня розвідка), або Друге головне управління (контррозвідка).

При цьому колишній генерал-майор КДБ Олег Калугін, який працював на США та у 1989 році втік за кордон, свого часу давав інтерв'ю західним ЗМІ. В ньому він згадував про те, що Росія має компромат на Дональда Трампа, а також говорив про участь у його вербуванні. Калугін служив саме у 1-му відділі ПГУ КДБ СРСР, тому теоретично він міг би бути до цього причетний.

З іншого боку, військовий експерт Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України, пояснив у коментарі спеціально для "Телеграфу", чому історія вербування Трампа, скоріше за все, фейк.

"По-перше, ніхто, ніколи й нікому не розказує, який в нього агент на зв'язку. Всі намагаються свої джерела ховати, щоб зберегти цей канал інформації. Одна людина працює, наприклад, у нього є п'ять-десять людей на зв'язку. Про них знає він, знає його керівник, може, вище керівництво… Колега по столу, який сидить напроти нього – він про це не повинен знати. Як і перший не знає про агентів, яких має колега", – пояснив він специфіку роботи спецслужбістів.

Ступак додав, що Трамп був у Радянському Союзі один раз, у 1987 році. Він навіть зустрічався з Горбачовим з приводу будівництва готелів, тобто був гостем дуже високого рівня. Сам Трамп казав, що СРСР погана країна, вона прогнила. Тому дуже дивно припускати, що у перший же візит Трампа завербували, ще й не ПГУ, а "шістка", яка вважалася периферійним управлінням.

"В КДБ було два топових управління. Перше управління – це розвідка, вона працювала всюди, всюди, всюди. І друге – це контррозвідка. Він (Трамп) був під опікою Центрального управління КДБ, це друге управління. Я впевнений, що за ним спостерігали, його супроводжували. Але вербувати… Який компромат може тримати Трампа, коли він прилюдно міняє коханок, спить з порнозірками, танцює примахані танці? Що він займається сексом з якимось чоловіком? О господі, що в них оргія там? Ну що? Який компромат? Що він таке робив?" – зазначив експерт.

За його словами, знайти реальний привід для вербування іноземного гостя "великого калібру" – а саме таким вважався Трамп – дуже важко. Тобто, резюмував Ступак, більше можна повірити в те, що у Трампа там особисті уподобання, "пієтет до росіян", або ще щось інше, але точно не компромат.

Тим часом за даними ЗМІ, Трамп приїде до Москви на урочистості 9 травня. Однак насамперед він разом зі своїм російським колегою Володимиром Путіним відзначатиме укладання мирного договору з Україною, а не перемогу над фашистською Німеччиною.