Путін не винен? Трамп зробив низку заяв та проігнорував важливе питання

"Дісталось" і Європі, і Зеленському

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на питання, чи дійсно у війні в Україні винен очільник РФ Володимир Путін. А також вважає, що президент України Володимир Зеленський "не важливий" для переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, передає Bloomberg. Зазначається, що під час спілкування Трамп вкотре наголосив на тому, що війни України та РФ можна було уникнути.

"Ви знаєте, щоразу, коли я кажу "О, це не вина Росії", мене завжди критикують. Але я кажу вам, що Байден (був президентом США до Трампа — ред.) говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і сильніший, що погано робити. Але Росію можна було так легко відмовити від цього. Це ніколи не повинно було бути війною, і всі ці мертві люди не повинні бути мертвими, і всі ці міста не повинні бути зруйновані прямо зараз", — наголосив 47-й президент США.

Натомість Трамп не відповів на питання кореспондента, чи вважає він винним у руйнуванні міст та війні Путіна. Спочатку лідер США заявив, що йому набридло про це слухати, а далі і зовсім замовчав.

Головні заяви Трампа з інтерв'ю:

У Зеленського немає "карт у рукаві" для переговорів із Росією.

Путін може отримати всю Україну, якщо захоче. Йому не потрібна угода, але він хоче її укласти.

Росія дійсно напала на Україну і цього не слід було робити. Але Путіна можна було відмовити від цього.

На переговорах у Саудівській Аравії не було Зеленського, бо він "не був пріоритетом". Він досі так погано вів переговори, Зеленський міг відговорити Путіна від нападу, це було легко зробити.

Розмова з Путіним була дуже гарною, а от переговори з Україною в той же день не були такими.

Європа не зробила нічого для кінця війни: зустрічей із Росією немає. Нічого немає. Вони нічого не зробили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп "засмучений" заявами Зеленського, кажуть у Білому домі.