На горизонті - нова сильна магнітна буря: коли її очікувати

Світило знову влаштувало сюрприз

Не встигла завершитесь 9-бальна магнітна буря, як на Сонці відбувся спалах і на Землю летить новий викид корональної маси (СМЕ). Астросиноптики прогнозують, що він створить новий геомагнітний шторм вже найближчими днями.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 15 і 16 жовтня через CME, який зараз прямує до Землі. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, викид був запущений з сонячної плями AR3854 11 жовтня, і очікується, що він завдасть лише короткого удару.

Магнітні бурі на Землі протягом 14-20 жовтня

Тим часом як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 14 жовтня, на Землі вирує середня магнітна буря в 4 бали. Вона має протриматись і наступного дня, 15 жовтня. Однак вже 16 жовтня її сила збільшиться до 5 балів.

Вже з 17 по 20 жовтня не прогнозується будь-яких збурень вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких областях України у жовтні очікуються заморозки. Місцями температура опуститься до -3 градусів.