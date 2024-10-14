На горизонте – новая сильная магнитная буря: когда ее ждать

Светило снова устроило сюрприз

Не успела завершиться 9-балльная магнитная буря, как на Солнце произошла вспышка и на Землю летит новый выброс корональной массы (СМЕ). Астросиноптики прогнозируют, что он создаст новый геомагнитный шторм уже в ближайшие дни.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 15 и 16 октября через CME, который сейчас следует к Земле. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, выброс был запущен из солнечного пятна AR3854 11 октября, и ожидается, что он нанесет лишь короткий удар.

Магнитные бури на Земле в течение 14-20 октября

Между тем, как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 14 октября, на Земле бушует средняя магнитная буря в 4 балла. Она должна продержаться и на следующий день, 15 октября. Однако уже 16 октября его сила увеличится до 5 баллов.

Уже с 17 по 20 октября не прогнозируется каких-либо возмущений выше 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых областях Украины в октябре ожидаются заморозки. Местами температура опустится до -3 градусов.