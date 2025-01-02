Куди у Києві здати ялинку на утилізацію: повний список адрес

Подаруйте деревам "друге життя"

З 2 січня і до кінця місяця в Києві працюватиме 78 пунктів прийому новорічних дерев — по кілька у кожному районі столиці. І якщо на новорічні свята ви купували живу ялинку, то після закінчення всіх заходів найкращим варіантом буде рішення здати дерево на утилізацію.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання їх у зеленому господарстві.

До утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас. Пункти прийому працюватимуть у кожному районі міста — у парках та скверах, а також на територіях комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Віддаючи дерева на екологічну утилізацію, кияни можуть забезпечити їм "друге життя" та допомогти довкіллю.

"З пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку та захисту від перемерзання коріння рослин у холодну пору року", — йдеться у повідомленні.

Цього року здати ялинку у Києві на утилізацію можна за такими адресами:

Також здати ялинку на утилізацію можна у лісництвах:

Раніше "Телеграф" розповідав про три найдивніші новорічні ялинки у Києві, на які сьогодні страшно дивитися. Спочатку святкові дерева ставили на Майдані Незалежності, проте після Революції Гідності 2014 року ялинка була раз і назавжди перенесена на Софійську площу.