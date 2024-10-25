Родственница дракона: в Казахстане нашли останки необычной саламандры со времен динозавров (фото)

Эта амфибия жила около 85 млн лет назад

В Казахстане были обнаружены кости загадочной и древней амфибии, которая является родственницей современного дракома-ольма или, проще говоря, необычной пещерной саламандры. Ученые прозвали обнаруженную амфибию "бишара бака" (маленькая лягушка).

Как выяснилось, это древнее земноводное относится к семейству протеид — необычных саламандр с наружными жабрами и очень зловещей репутацией. Об этом пишет Esquire.

Впервые останки этой амфибии находили в Казахстане еще в прошлом веке. Однако тогда единственный уцелевший позвонок саламандры был утерян, и с тех пор ее следов больше не находили.

Палеонтологи считают, что казахстанская "бишара бака " жила на Земле одновременно с динозаврами, около 85 млн лет назад. С помощью 3D-технологий удалось восстановить внешний вид амфибии.

Несмотря на то, что ее называют драконом, она была очень маленькой, но имела довольно скверную репутацию.

"Несмотря на то, что европейские протеи безобидны, очень медленно передвигаются и не превышают 40 сантиметров в длину, у людей в прошлом они ассоциировались с бедами. Ранее во время наводнений с подземными водами на поверхность выносило протеев, из‑за чего люди считали встречу с этим видом, которого прозвали драконом‑ольмом, предвестником несчастий и бедствий", — рассказали учёные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бразилии раскопали останки нового вида динозавра.