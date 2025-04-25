Український футбольний клуб отримав тривалий трансферний бан: названо причину

Санкції ввели через борг перед футболістом

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала санкції на полтавську "Ворсклу". Напередодні полтавці програли "Олександрії" у 25-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації. Таким чином, "Ворсклі" заборонено реєструвати нових футболістів протягом трьох наступних трансферних вікон. За інформацією Tribuna, санкції пов’язані з боргами клубу перед колишнім футболістом полтавців Ардітом Толі.

Толі залишив "Ворсклу" у вересні 2024 року у статусі вільного агента, після чого албанський півзахисник приєднався до тиранського "Динамо Сіті". Ардіт зіграв 18 матчів за "Ворсклу" у всіх турнірах, віддавши 1 асист.

Зазначимо, "Ворскла" на цей час перебуває в зоні вильоту (стикові матчі). У 26-му турі Української прем'єр-ліги (УПЛ) полтавський клуб зіграє з "Вересом".

Нагадаємо, напередодні у Будинку футболу у Києві відбувся XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Президент УАФ Андрій Шевченко оскандалився на заході. Офіційно він став головою УАФ у січні 2024 року. Одним із перших рішень "Шеви" стало нагородження Віктора Межейка, що викликало критику з боку громадськості. Андрій Миколайович пообіцяв розібратися у ситуації ще у січні 2024 року, проте не зробив цього.