Трамп розповів про плани на відвідини похорону Папи Римського: зустріч з Зеленським під питанням?

Зустріч лідерів поки не підтверджена

Церемонія прощання з понтифіком відбудеться в суботу, 26 квітня, збере десятки лідерів держав і урядів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента України Володимира Зеленського. Президент Росії Володимир Путін, за даними американських ЗМІ, не планує бути присутнім на церемонії.

Про це повідомляє The Washington Post. Папа Франциск, який очолював Римо-католицьку церкву понад десять років, пішов із життя на тлі складної міжнародної ситуації. Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в п’ятницю перед вильотом з Вашингтона, згадав про особисті зустрічі з Папою:

"Добра людина. Він любив світ, насправді. Я зустрічався з ним двічі. Вважав його фантастичним типом".

Водночас він повідомив, що допускає можливість неформальної зустрічі з Володимиром Зеленським під час перебування в Римі.

Президент України наразі офіційно не підтвердив свою участь у похороні. У п’ятницю він заявив, що має щільний графік військових засідань, зокрема щодо стану системи протиповітряної оборони: "Якщо я буду встигати, я обов’язково буду присутній, тому що це важливо для України".

Похорон Папи Франциска може стати майданчиком для неформальної дипломатії. Участь провідних світових лідерів, у тому числі Трампа, який на початку свого другого президентського терміну стикається зі зниженням рейтингу підтримки в питаннях міграційної політики, створює потенціал для коротких зустрічей і обговорення геополітичних питань — зокрема війни в Україні, яку адміністрація Трампа прагне завершити шляхом переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мирний план президента США Дональда Трампа охоплює не лише питання Криму та інших тимчасово окупованих територій, а й передбачає домовленості у сфері корисних копалин. Україна та країни Європейського Союзу вже передали свої пропозиції до проєкту цього документа.