"Черговий бзик за наші гроші": lifecell розлютив українців новою послугою

Люди незадоволені тарифами та роботою постачальника зв’язку

Клієнти мобільного оператора lifecell, який з 1 травня підвищує тарифи для корпоративних клієнтів, висловили своє незадоволення новою послугою. Компанія представила її як турботу про клієнтів.

За фактом, це – чергове викачування грошей, стверджують абоненти. Про це вони пишуть у коментарях до допису lifecell.

Мобільний оператор представив нову послугу "Дружній бонус". Її суть у тому, що коли баланс на нулі, а інтернету немає, клієнт може попросити близьких, щоб замовили бонуси, які можна обміняти на зв’язок.

"Надіслати прохання — безкоштовно. Надати бонуси — 3 грн/замовлення та 1 грн за кожен 1 наданий бонус (списується з добродія)", – йдеться у публікації.

Інтернет-користувачі з обуренням коментували нову послугу постачальника зв’язку, в словах часто прозирали іронія і сарказм.

"lifecell, що чергове покращення? Нічого, поки дві нирки є, то воно не таке страшне", – написав один з абонентів.

Інший клієнт мобільного оператора назвав нововведення "черговим бзиком за наші гроші".

Як зазначив представник lifecell, якого коментатори допитували із пристрастю, за надання 100 бонусів від друга, тому доведеться заплатити лише 103 гривні.

Тим часом абоненти скаржилися не лише на запровадження нової послуги, а й на підвищення тарифів, списання грошей невідомо за що й погану якість зв’язку.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell є популярним в Україні, але коли вимикають світло, користувачі скаржаться. Проблема стосується зв’язку та Інтернету. Компанія зазначає, що їхні базові станції обладнані акумуляторними батареями, проте через часті відключення та значне навантаження на мережу, зв’язок може зникати за відсутності електрики.