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Вулкан в Исландии разбушевался десятый раз за три года: почему страну постоянно заливает лавой (впечатляющие фото и видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Лава извергается из разлома Новость обновлена 21 ноября 2024, 11:50
Лава извергается из разлома. Фото facebook.com/Almannavarnir

Из-за близости к столице извержение можно посмотреть в прямом эфире

В Исландии вулкан на полуострове Рейкьянес извергается в десятый раз за три года. В этом году это уже седьмое извержение. Он стал активным в среду, поздно вечером из трещины на вулкане полилась лава. Этот вулкан находится недалеко от столицы Исландии — всего в 30 км юго-западнее.

Служба гражданской защиты Исландии опубликовала эффектные фото извержения и лавы. Вулкан не представляет опасности для столицы и не вызвал перебоев в авиасообщении из-за пепла в стратосфере.

Вулкан извергается возле столицы
Вулкан извергается возле столицы
Извержение не угрожает Рейкьявику
Извержение не угрожает Рейкьявику
Вулкан возле Рейкьявика извергается второй раз за осень
Вулкан возле Рейкьявика извергается второй раз за осень

Из-за чрезвычайной активной деятельности вулкана, которая возобновилась в 2021 году, рыбацкий городок Гриндевик, расположенный вблизи вулкана, год назад был эвакуирован и остается почти безлюдным.

Извержение вулкана — смотреть вживую

Почему в Исландии так часто извергаются вулканы

В Исландии частые извержения вулканов из-за ее уникального геологического расположения на грани тектонических плит. Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта, где расходятся Евразийская и Североамериканская тектонические плиты. Это различие позволяет магме из мантии Земли подниматься и восполнять пробел, что приводит к вулканической активности.

Извержение вулкана 21 ноября
Извержение вулкана 21 ноября

Также Исландия находится над геологической горячей точкой, где шлейфы горячего материала из глубины Земли поднимаются к поверхности. Эта горячая точка способствует образованию вулканов и увеличивает частоту и интенсивность извержений. Сочетание этих двух факторов – тектоники плит и активности горячих точек – создает вулканически активный регион.

Извержение в Исландии
Извержение произошло во второй раз за осень

Сильнее всего из последних извержений было в 2010 году. Эйяфьятлайокудль выбросил столб пепла, нарушивший авиасообщение по всей Европе. Количество и сила извержений только нарастает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в августе "трясло" и извергалось еще в одном сейсмически активном регионе. Досталось Камчатке в России.

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