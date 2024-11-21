Вулкан в Исландии разбушевался десятый раз за три года: почему страну постоянно заливает лавой (впечатляющие фото и видео)

Из-за близости к столице извержение можно посмотреть в прямом эфире

В Исландии вулкан на полуострове Рейкьянес извергается в десятый раз за три года. В этом году это уже седьмое извержение. Он стал активным в среду, поздно вечером из трещины на вулкане полилась лава. Этот вулкан находится недалеко от столицы Исландии — всего в 30 км юго-западнее.

Служба гражданской защиты Исландии опубликовала эффектные фото извержения и лавы. Вулкан не представляет опасности для столицы и не вызвал перебоев в авиасообщении из-за пепла в стратосфере.

Вулкан извергается возле столицы Извержение не угрожает Рейкьявику Вулкан возле Рейкьявика извергается второй раз за осень

Из-за чрезвычайной активной деятельности вулкана, которая возобновилась в 2021 году, рыбацкий городок Гриндевик, расположенный вблизи вулкана, год назад был эвакуирован и остается почти безлюдным.

Извержение вулкана — смотреть вживую

Почему в Исландии так часто извергаются вулканы

В Исландии частые извержения вулканов из-за ее уникального геологического расположения на грани тектонических плит. Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта, где расходятся Евразийская и Североамериканская тектонические плиты. Это различие позволяет магме из мантии Земли подниматься и восполнять пробел, что приводит к вулканической активности.

Извержение вулкана 21 ноября

Также Исландия находится над геологической горячей точкой, где шлейфы горячего материала из глубины Земли поднимаются к поверхности. Эта горячая точка способствует образованию вулканов и увеличивает частоту и интенсивность извержений. Сочетание этих двух факторов – тектоники плит и активности горячих точек – создает вулканически активный регион.

Извержение произошло во второй раз за осень

Сильнее всего из последних извержений было в 2010 году. Эйяфьятлайокудль выбросил столб пепла, нарушивший авиасообщение по всей Европе. Количество и сила извержений только нарастает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в августе "трясло" и извергалось еще в одном сейсмически активном регионе. Досталось Камчатке в России.