Лава нищить ціле місто: в Ісландії вивергається дуже активний вулкан Фаґрадальсф'ятль (фото, відео)

Місто перетворилося на привид

Ісландське містечко Ґріндавік вже кілька днів знаходиться під загрозою знищення через потік лави. Вулкан, що розташований неподалік населеного пункту вивергався вже кілька разів лише за останні шість місяців, після 800 років спокою.

Після останнього виверження, лава майже дісталася містечка і продовжує свій повільний рух. Відео та світлини з місця події публікують очевидці та ЗМІ. Зазначається, що нині містечко повністю евакуйовано і перетворилося на привид. На шляху тонн пекельної лави лише порожні будиночки.

А так нині виглядає головна дорога, що веде до міста Ґріндавік, після виверження вулкана. Тонни подекуди вже застиглої лави вкрили сотні квадратних метрів землі.

Вулкан Фаґрадальсф'ятль прокидається вже вп’яте з минулого грудня. До цього він мирно спав протягом довгих 800 років. Він утворився близько 100 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду.

Головна дорога до Ґріндавіку під лавою

Та сама дорога за кілька днів після чергового виверження

Влада намагалася зупинити потік лави, спорудивши високі земляні вали, проте потік лави виявився занадто великим.

Спорудження захисту від лави

Згідно з останньою інформацією ісландських ЗМІ, лава майже підібралася до перших будинків містечка. Так само як це відбулося і 14 січня, поточного року. Тоді ЗМІ публікували світлини, на яких можна було побачити, як домівки людей стоять оточені вогнем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Антарктиді знайшли вулкан, який щодня викидає золото. Проте зібрати його вельми проблематично.