Активность на Солнце будет слабой. Чего ждать от магнитных бурь в ближайшие дни

Индекс уровня мощности, известный как К-индекс, используется для определения магнитных бурь

Со вторника, 17 декабря и до конца месяца и 2024 года в целом магнитные бури будут слабыми. Уровень будет до 3-х баллов, то есть зеленым.

"Телеграф" подготовил прогноз магнитных бурь с 17 декабря и до 5 января, опираясь на данные, которые предоставил meteoagent. Во вторник, 17 декабря, геомагнитные показатели снизятся до показателей К-индекса 4. Это соответствует желтому уровню и почти не влияет на метеозависимых людей.

Начиная с 18 декабря и до 4 января будут наблюдаться магнитные бури зеленого уровня, с К-индексом 3. Они являются незначительными и не имеют сильного влияния на жителей Земли — в то же время стоит помнить, что они в любой момент могут усилиться.

Важно помнить, что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитными бурями являются явления, вызванные постоянными вспышками и взрывами на Солнце. Это приводит к выделению существенного количества солнечной энергии. Магнитная буря состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются, в том числе, по направлению к Земле.

Ранее "Телеграф" писал, что в течение двух последних месяцев вокруг Земли вращался "мини-луна", а теперь он возвращается в Солнечную систему.