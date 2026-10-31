На понад 50 грн дешевше: які цукерки від "Рошен" зараз продають за вигідною знижкою в "АТБ"

Завдяки пропозиції можна відчутно зекономити

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Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує впроваджувати акції на улюблені солодощі своїх покупців. Так, цукерки Roshen "Монблан" пралінові з шоколадом та сезамом зараз продаються зі знижкою понад 7%.

Про вигідну пропозицію повідомляється на сайті ритейлера. Замість 674,49 грн за кілограм покупцям пропонують придбати їх за 623,99 грн, тож економія становить 50,50 грн на кожному кілограмі солодощів.

Цукерки Roshen в АТБ продають зі знижкою понад 7%

Тож українцям, які планували поповнити домашні запаси солодощів або просто придбати їх до чаю, варто зайти в найближчий супермаркет. Адже заощадити можна не тільки купуючи цілий кілограм цукерок. Наприклад, 100 грамів цукерок за акційною ціною коштують 62,40 грн замість 67,50 грн, а за пів кілограма доведеться віддати близько 312 грн замість 337 гривень. Таким чином, на купівлі 500 грамів цих цукерок можна зекономити приблизно 25 гривень. Але перед покупкою рекомендується перевірити наявність цукерок та їхню актуальну ціну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співробітник "АТБ" розсекретив, як касири перевіряють великі купюри без детекторів.