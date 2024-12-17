Жуткая находка перевернула представление о Бронзовом веке в Европе: что нашли ученые (фото)

Следы массового убийства обнаружились спустя тысячи лет

Хотя каннибализм в Европе не был какой-то редкостью в доисторические времена, однако в некоторых местах практика поедания других людей сохранялась и в более поздние времена. Например, следы такой практики наблюдаются даже в Бронзовом веке.

Свидетельства тому были найдены на юго-западе Англии возле деревни Чартерхаус-он-Мендип. Исследование обнародовано 16 декабря в журнале Antiquity.

Международная группа археологов, которые работали на месте раскопок после обнаружения находки отметили, что никогда не видели ничего подобного среди находок той эпохи на Британских островах. Это заставило ученых задуматься о том, действительно ли он знакомы с историей региона.

"На самом деле мы находим больше свидетельств травм скелетов, относящихся к периоду неолита в Британии, а не к раннему бронзовому веку, поэтому Чартерхаус выделяется как нечто очень необычное", — сказал археолог Оксфордского университета Рик Шультинг.

Команда обнаружила около 3000 фрагментов костей, которые принадлежат по меньшей мере 37 людям. При этом все они погибли в одно и то же время где-то между 2210 и 2010 годами до нашей эры, то есть примерно четыре тысячи лет назад.

На черепах многих из них были обнаружены следы от ударов тупыми предметами, а на костях порезы и переломы. Порезы указывают на то, что убийцы съели некоторые части их тел.

Согласно химическому анализу, все погибшие были местными жителями и не были участниками какого-то боя. Скорее всего их застали врасплох и казнили, а после нанесения увечий их тела были сброшены в 15-метровую шахту.

Что стало причиной такой жестокости неизвестно. Однако ученые считают, что подобное обращение говорит о том, что убийцы пытались дегуманизировать своих жертв и сопоставить их с животными. Возможно нападавшие пытались таким образом отомстить за что-то.

То что факты каннибализма не были связаны с голодом подтверждает и то, что неподалеку были найдены кости крупного рогатого скота.

Ученые отмечают, что есть некоторые свидетельства того, что в Британии в то время свирепствовала болезнь, что могло бы усилить внутренние разногласии среди местных племен. Хотя нельзя наверняка сказать, что именно это напряжение привело к резне возле Чартерхауса.

История этого места важна тем, что она подрывает наше представление о том, что на самом деле происходило в далеком прошлом.

"Это суровое напоминание о том, что люди в доисторические времена могли совершать более поздние зверства, и проливает свет на темную сторону человеческого поведения", — добавил Шультинг.

По его словам, это событие вряд ли было единичным, а потому важно, чтобы история Чартерхауса была рассказана.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какое на вкус человеческое мясо и почему употреблять его не стоит.