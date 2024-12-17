Древнейшего в мире родственника млекопитающих нашли на Майорке: как он выглядел (видео, фото)

Саблезубое животное несло яйца. До этого этот вид находили в России и странах Африки

Не только следы первобытного каннибализма в Европе находят в земле. Группа ученых-палеонтологов обнаружила на территории современной Майорки ископаемое животное, жившее между 270 и 280 миллионами лет назад. Открытие уникально из-за того, что это самый старый горгонопс на планете.

"Это древнейший горгонопс на планете, принадлежащий к отряду саблезубых, который со временем дал начало млекопитающим", — рассказывают в Каталонском институте палеонтологии. Горгонопсы были теплокровными, но несли яйца. Они были плотоядными и были первыми животными, у которых развились характерные зубы как сабли. Они часто были суперхищниками экосистем, в которых жили, и были похожи на собаку, но без ушей и меха.

Останки, найденные на Майорке, принадлежат животному небольшого размера, примерно в один метр длиной. Ученые удивляются количеству останков, ведь удалось найти фрагменты черепа, позвонки, ребра, бедренную кость.

Реконструкция предполагаемого вида горгонопса

Нахождение этого предка млекопитающих на Балеарских островах — необычное явление. Известные останки горгонопсов до этого открытия находили в России и Южной Африке.

Саблезуб горгонопса

Найдены фрагменты костей горгонопса

Обнаруженные остатки ноги уже позволили исследователю понять, как животное двигалось. Этот способ передвижения промежуточный между рептилиями и млекопитающими — у горгонопсов ноги расположены более вертикально, чем у пресмыкающихся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о найденных в Египте редких мумиях. У них были золотые языки, а стены гробниц вокруг расписаны сюжетами с богами.