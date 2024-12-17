Укр

Древнейшего в мире родственника млекопитающих нашли на Майорке: как он выглядел (видео, фото)

Автор
Галина Михайлова
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Остатки на удивление хорошо сохранились Новость обновлена 17 декабря 2024, 23:03
Остатки на удивление хорошо сохранились. Фото Коллаж "Телеграфа"

Саблезубое животное несло яйца. До этого этот вид находили в России и странах Африки

Не только следы первобытного каннибализма в Европе находят в земле. Группа ученых-палеонтологов обнаружила на территории современной Майорки ископаемое животное, жившее между 270 и 280 миллионами лет назад. Открытие уникально из-за того, что это самый старый горгонопс на планете.

"Это древнейший горгонопс на планете, принадлежащий к отряду саблезубых, который со временем дал начало млекопитающим", — рассказывают в Каталонском институте палеонтологии. Горгонопсы были теплокровными, но несли яйца. Они были плотоядными и были первыми животными, у которых развились характерные зубы как сабли. Они часто были суперхищниками экосистем, в которых жили, и были похожи на собаку, но без ушей и меха.

Останки, найденные на Майорке, принадлежат животному небольшого размера, примерно в один метр длиной. Ученые удивляются количеству останков, ведь удалось найти фрагменты черепа, позвонки, ребра, бедренную кость.

Реконструкция вероятного вида горгонопса из Майорки.
Реконструкция предполагаемого вида горгонопса

Нахождение этого предка млекопитающих на Балеарских островах — необычное явление. Известные останки горгонопсов до этого открытия находили в России и Южной Африке.

Саблезуб горгонопса
Саблезуб горгонопса
Найдены фрагменты костей горгонопса
Найдены фрагменты костей горгонопса

Обнаруженные остатки ноги уже позволили исследователю понять, как животное двигалось. Этот способ передвижения промежуточный между рептилиями и млекопитающими — у горгонопсов ноги расположены более вертикально, чем у пресмыкающихся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о найденных в Египте редких мумиях. У них были золотые языки, а стены гробниц вокруг расписаны сюжетами с богами.

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