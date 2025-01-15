Міненерго звинуватило депутата у поширенні фейків про атомну генерацію

Міністерство енергетики України заявило про чергову спробу народного депутата Ярослава Железняка дискредитувати стратегічний проєкт добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. У міністерстві наголосили, що депутат свідомо поширює неправдиву інформацію щодо можливого підвищення тарифів через реалізацію цього проєкту.

Як підкреслили у відомстві, добудова енергоблоків фінансуватиметься за рахунок комерційних кредитів та власних ресурсів "Енергоатому", без залучення бюджетних коштів чи впливу на тарифи для населення. Збільшення обсягів дешевої атомної енергії навпаки сприятиме стабільності цін на електроенергію.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше детально презентував цей проєкт народним депутатам під час спеціальної зустрічі, на яку Ярослав Железняк не з’явився. У міністерстві вважають, що небажання депутата ознайомитися з реальною інформацією свідчить про його зацікавленість у маніпуляціях, а не в конструктивному обговоренні.

"Будь-які спроби поширення неправдивих заяв щодо добудови ХАЕС шкодять енергетичній безпеці України", – зазначили у відомстві, додавши, що Міненерго готове до подальшої співпраці та відкритого діалогу щодо всіх важливих питань енергетики.