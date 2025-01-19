Когда ждать магнитные бури: календарь солнечной активности на неделю

Во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе

Интенсивность магнитной бури, которая длительное время влияла на Землю, начала снижаться. В то же время астросиноптики прогнозируют незначительную солнечную активность в течение следующей недели.

"Телеграф" расскажет, когда следует ожидать магнитные бури на следующей неделе, ссылаясь на данные, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует отметить, что измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

Магнитные бури 20 января

В понедельник, 20 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая незначительным магнитным бурям.

Магнитные бури 21 января

Во вторник, 21 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури 22 января

Согласно прогнозам, 22 января 2025 г. ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что свидетельствует слабые магнитные бури.

Магнитные бури 23 января

Согласно прогнозам, 23 января 2025 ожидается низкая солнечная активность с K-индексом 2 (зеленый уровень). Это свидетельствует об отсутствии значительных магнитных бурь.

Магнитные бури 24 января

24 января 2025 г. ожидается низкая солнечная активность с K-индексом 2 (зеленый уровень). А это означает, что магнитные бури будут незначительными.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами. Всю актуальную информацию с магнитными бурами можно посмотреть ниже.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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